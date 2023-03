Formula 1, Alonso davanti a tutti sotto la pioggia di Melbourne

SportFair

E’ iniziato il weekend di gara dell’Australia! I piloti di Formula 1 sono scesi in pista a Melbourne per le prime due sessioni di prove libere del terzo round stagionale. Nella notte italiana è stato Max Verstappen il più veloce, seguito da Lewis Hamilton e Sergio Perez. Quarto invece Fernando Alonso davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz. Nella seconda sessione di prove libere, invece, è stato lo spagnolo dell’Aston Martin a prendersi la vetta della classifica.

Alonso, col crono di 1.18.887, ha preceduto un buon Leclerc e Max Verstappen. Quarto tempo per George Russell, davanti alla Ferrari di Sainz. Settimo tempo per Sergio Perez, lontano infine Lewis Hamilton, solo 13° dietro al suo ex compagno di squadra Valtteri Bottas in una sessione condizionata dalla pioggia.