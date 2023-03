Hamilton vs Alonso, Lewis sincero: “mi congratulo con Fernando”

SportFair

Il GP del Bahrain di Formula 1 ha regalato spettacolo e forti emozioni. La Red Bull ha dominato, chiudendo con una splendida doppietta la prima gara della stagione, ma gli applausi sono tutti per uno stratosferico Fernando Alonso, terzo.

Lo spagnolo dell’Aston Martin è stato autore di una fantastica gara, fatta di sorpassi e controsorpassi. Tra i più emozionanti c’è sicuramente quello con Lewis Hamilton: un’appassionante bagarre per la posizione, vinta proprio da Alonso.

Nonostante la storica rivalità tra i due, il britannico della Mercedes non ha potuto far altro che complimentarsi col suo avversario al termine della gara.

Le parole di Lewis Hamilton

“Oggi mi congratulo con Fernando, hanno fatto un ottimo lavoro ed è bello vedere le Aston Martin dopo un lavoro così incredibile. Abbiamo molto da fare perché metà della sua macchina è nostra e lo facciamo nella stessa galleria del vento. Sì, mi sono divertito, è stato divertente per un po’. Ma Fernando è stato molto veloce, in questo momento siamo in un campionato diverso in termini di prestazioni. Mi è piaciuto molto quel momento, sapevo che sarebbe arrivato“, ha affermato ad AS Hamilton.

Sulla gara ed il quinto posto conclusivo Hamilton ha poi aggiunto ai microfoni Sky: “devo dire che è andata come mi aspettavo, ossia che non fossimo particolarmente veloci, sono contento che siamo arrivati in coda alle Aston Martin, anche se non avevamo il loro passo. Dobbiamo prenderla come un aspetto positivo, ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare perché non abbiamo il passo di chi ci ha preceduto. Le Aston Martin sembrano nettamente più veloci di noi”.