Torna la Formula 1: gli orari del GP dell’Arabia Saudita e dove vederlo in tv

Dopo una settimana di pausa dal debutto stagionale, i piloti della Formula 1 sono pronti a tornare in pista per regalare ancora una volta emozioni e spettacolo a tutti gli appassionati.

Domenica si corre il GP dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. La Red Bull arriva in terra araba certa di avere una marci ain più rispetto agli avversari dopo il dominio assoluto in Bahrain, mentre Ferrari e Mercedes andranno a caccia del riscatto dopo un debutto non soddisfacente.

Occhi puntati sull’Aston Martin e Fernando Alonso: il pubblico sarà curioso di sapere se lo spagnolo ed il suo team confermeranno la competitività della prima gara dell’anno o meno.

Dove vedere il weekend di gara dell’Arabia Saudita

Il weekend di gara del GP dell’Arabia Saudita sarà disponibile in diretta sui canali Sky. Qualifiche e gara saranno trasmesse anche in chiaro su Tv8, ma in differita, rispettivamente sabato alle 21 e domenica alle 20.00.

Il programma del GP dell’Arabia Saudita

Venerdì 17 marzo

14.30 FP1

18.00 FP2

Sabato 18 marzo

14.30 FP3

18.00 Qualifiche

Domenica 19 marzo

18.00 Gara