Ferrari, attacco hacker con richiesta di riscatto: il comunicato

Il 2023 non è iniziato nel modo giusto per la Ferrari, sempre sotto i riflettori in particolar modo per quanto accaduto nelle prime gare del nuovo Mondiale di Formula 1.

Adesso a creare scompiglio a Maranello è un attacco informatico, con richiesta di riscatto: sono stati rubati alcuni dati di contatto dei clienti Ferrari e da Maranello hanno subito avvisato le autorità.

La nota