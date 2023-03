“3 punti + 6=9”, la ferita impressionante di Ibanez spaventa i tifosi | FOTO

SportFair

La Roma continua la marcia Champions League, nell’ultima giornata del campionato di Serie A è arrivata una bella vittoria contro la Juventus. La sfida dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 1-0, decisivo un destro ad incrociare di Mancini.

Proprio un altro difensore si è messo in mostra contro la Juventus: il brasiliano di origini uruguaiane Ibanez. Il calciatore ex Fluminense si è dimostrato molto affidabile ed è un punto di riferimento per l’allenatore Mourinho. E’ anche un guerriero in campo, come dimostra l’ultimo episodio nella sfida contro la Juventus.

La ferita di Ibanez

Ibanez ha conquistato addirittura 9 punti contro la Juventus: tre sul campo e 6 di sutura. La conferma è arrivata direttamente dal difensore: “3 punti + 6=9”, ha scritto il calciatore in riferimento ai 6 punti di sutura dopo un brutto infortunio.

Il calciatore giallorosso è stato vittima di un fallo durante il match, toccato in modo duro al piede da Fagioli. La ferita è impressionante, il centrocampista bianconero non è stato nemmeno ammonito. La presenza di Ibanez per la gara contro il Sassuolo non è in dubbio. Giovedì non potrà prendere parte alla gara contro il Real Sociedad per squalifica.