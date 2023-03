Critiche all’ex Juve Senko: nega il gol ad un bambino e lo fa piangere | VIDEO

SportFair

Nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome dell’ex portiere della Juventus Zsombor Senko per le sue prodezze in campo contro un… bambino. Un episodio ha scatenato tanti commenti negativi e discussioni. L’estremo difensore attualmente gioca con la maglia del Diosgyori VTK ed è stato pesantemente attaccato per aver negato ad un bambino la gioia del gol nel corso dell’intervallo della gara contro l’MTK Budapest.

In occasione del suo compleanno, il bambino ha avuto la possibilità di entrare in campo e realizzare il suo sogno: siglare un gol. Il bambino è partito da centrocampo, è arrivato al limite dell’area ma ha dovuto fare i conti con Senko che in ben due occasioni gli ha negato la gioia del gol. L’ex portiere bianconero ha pensato bene di esaltarsi contro un bambino, una scelta molto discutibile che è stata condannata dai presenti. Senko è stato fischiato e criticato pesantemente anche sui social.

“Prima di tutto, dico che Zsombor Senko e la squadra non c’entrano nulla: è stata mia la richiesta di non permettere al bambino di segnare. Il portiere ha semplicemente rispettato la mia richiesta”, le dichiarazioni di Sergej Kuznetsov, tecnico del Diosgyori.

Chi è Zsombor Senko

Zsombor Senko è un portiere ungherese classe 2003. Le prime esperienze della carriera sono state nelle giovanili delle squadre ungheresi ZTE e Haladas. Nel 2019 passa alla Juventus e inizia dalle giovanili, poi Under 17, Under 19 e Next Gen. A gennaio al Diosgyori, adesso è salito alla ribalta per un gesto poco elegante e sensibile.