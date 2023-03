Emozione prima del match contro l’Inghilterra: il gesto dell’Ucraina | FOTO

SportFair

Continua il programma delle partite delle qualificazioni agli Europei del 2024, sono in corso sfide molto importanti per il passaggio del turno. In particolar modo è molto interessante il Gruppo C. Le favorite alla qualificazione sono Inghilterra e Italia, il primo scontro diretto si è concluso a favore della squadra di Southgate. La compagine di Mancini non potrà permettersi altri passi falsi, a partire dalla sfida contro Malta.

L’Inghilterra si conferma in grande forma, la squadra è in campo per la partita contro l’Ucraina. La sfida è salita alla ribalta anche per un altro motivo, il gesto prima del fischio iniziale. Tutti gli undici calciatori dell’Ucraina sono scesi in campo vestiti con la propria bandiera della nazionale. Il riferimento è ovviamente ai problemi fuori dal campo e alla guerra con la Russia.

Sugli spalti presenti circa 4000 spettatori ucraini, di cui 1000 erano stati invitati dalla Football Association in quanto rifugiati in Gran Bretagna. Anche i tifosi di casa si sono lasciati andare ad un lungo applauso. Il calciatore Zinchenko, di proprietà dell’Arsenal, è stato fotografato particolarmente emozionato.