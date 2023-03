Egan Bernal pronto al grande ritorno: in dubbio la presenza al Tour

SportFair

Egan Bernal è pronto a tornare in gara. Il colombiano dell’Ineos dovrebbe fare il suo ritorno alle gare a fine mese dopo un brutto infortunio al ginocchio ch elo ha costretto al ritiro dalla Vuelta a San Juan di gennaio.

A Bernal, vincitore anche del Giro d’Italia 2021, ancora in fase di recupero dal grave incidente del gennaio 2022, non è garantito il posto nella Ineos per il Tour de France che inizierà il 1 luglio a Bilbao, ma intanto sembra essere pronto per la Volta a Catalunya o per la Settimana Coppi e Bartali.

“Egan tornerà in Europa molto presto e, si spera, correrà entro la fine del mese“, ha detto a Cyclingnews il caposquadra di Ineos Grendadiers Rod Ellingworth.“Bernal è stato un po’ frustrato, ma lo stiamo sostenend”, ha aggiunto l’allenatore precisando che il corridore ha avuto un problema al ginocchio che non ha nulla a che fare con l’incidente dell’anno scorso. “Egan è desideroso di correre, ma spesso con questi ragazzi devi rallentarlo.”

“Se Egan è abbastanza in forma, perché non portarlo al Tour per la sua esperienza e l’aiuto che può dare alla squadra? La porta è spalancata e mancano ancora quattro mesi al Tour” , ha concluso.