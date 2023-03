USA, basta restrizioni: Djokovic potrà tornare agli US Open

SportFair

Termina una infinita telenovela: oggi, 30 marzo, gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre le misure di protezione contro il Covid-19 che erano in vigore dal marzo 2020.

Anche le persone non vaccinate, dunque, potranno entrare negli Stati Uniti. Una splendda notizia per Novak Djokovic, costretto finora a saltare diversi importanti tornei della stagione a causa della sua posizione contro il vaccino.

Si aprono le porte degli USA e dunque il tennista serbo potrà tornare in campo agli US Open.

Resta solo da attendere la firma di Joe Biden, presidente Usa, per l’ufficialità della nuova legge, ma tutto fa pensare che Nole tornerà a New York, una Grande Mela su cui non ha più messo piede da quando è stato sconfitto in finale nel 2021 per mano di Daniil Medvedev.