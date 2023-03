Fantastica Dariya Derkach: è argento nel salto triplo agli Europei Indoor

SportFair

E’ una giornata esaltante per l’atletica italiana. Splendida medaglia d’argento nel triplo di Dariya Derkach, atterrata a 14,20. Una prova di maturità dell’azzurra, talento giovanile, che a quasi trent’anni riesce a salire finalmente sul podio a livello assoluto, inseguito con determinazione. Tra le protagoniste Ottavia Cestonaro, quarta con 14,08 realizzando la miglior misura all’ultimo tentativo.

Nel delirio del pubblico di casa vince la turca Tugba Danismaz con 14,31 al primo salto, terza la portoghese Patricia Mamona (14,16). En plein degli azzurri negli 800 metri, tutti e tre promossi in finale. Al maschile Catalin Tecuceanu va avanti di diritto piazzandosi terzo con 1:47.53 in rimonta e Simone Barontini con un crono di recupero, quarto nell’altra semifinale in 1:47.13 dopo una gara di testa, mentre tra le donne Eloisa Coiro trova spazio all’interno e chiude terza con 2:03.31.