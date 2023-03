Dani Alves, nuova visita di Joana Sanz in carcere: “per parlare di soldi”

SportFair

Dani Alves prosegue la sua permanenza in carcere, al Brians 2. Non vi sono aggiornamenti sulla situazione del calciatore brasiliano, arrestato per violenza sessuale.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Alves, intanto il calciatore ha ricevuto nuovamente visita dalla moglie Joana Sanz.

La modella di Tenerife, che era accompagnata da Bruno Brasil , caro amico del calciatore, ha parlato con i media presenti nelle vicinanze del carcere e ha assicurato che non lascerà solo il marito in termini legali nonostante la rottura e la separazione.

Le parole di Joana Sanz

“Non lo lascerò solo nel momento peggiore della sua vita“, ha detto al termine della visita. Secondo le indiscrezioni nell’ultima visita i due hanno parlato di soldi: la modella avrebbe spiegato la sua situazione e ciò che vuole a seguito della fine della loro relazione.