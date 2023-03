Cristiano Ronaldo obbligato ad assistere al GP dell’Arabia Saudita

SportFair

Cristiano Ronaldo sta vivendo la sua nuova avventura in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Nassr, tra alti e bassi. Ed è proprio del calciatore portoghese che si parla a pochi giorni di un importantissimo e attesissimo appuntamento.

Domenica si correrà a Jeddah il secondo round della stagione 2023 di Formula 1 e secondo il Sun Cristiano Ronaldo sarà presente nel paddock, ma non per un suo personale desiderio.

Secondo quanto riportato da media inglesi, è obbligato a farlo: quando ha firmato il suo esorbitante contratto di 500 milioni di euro per sette anni con Al Nassr, è stata inclusa anche una clausola in base alla quale deve partecipare alla gara di F1 in Arabia come parte dei suoi obblighi. Un modo in più per sfruttare l’immagine di CR7 a vantaggio del Paese arabo.

Certo, non sarà la prima volta che Cristiano assiste a una gara di F1 in loco. Ha assistito più di una volta al GP di Monaco e ha anche fatto visita a Maranello nel 2021 mentre giocava con la Juventus per posare con Leclerc e Sainz. Così, dopo aver giocato sabato la sua partita di campionato contro l’Abha a Riyadh, dovrebbe prendere un aereo per Jeddah ed entrare ancora una volta nel paddock di F1 durante la seconda gara di Coppa del Mondo.