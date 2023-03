Notte degli Oscar, il significato del fiocco blu indossato da Guillermo del Toro

SportFair

La 95esima edizione degli Oscar è stata ricca di discorsi di protesta, con chiari messaggi a favore dell’uguaglianza, e con dettagli che inizialmente sono passati inosservati, fino a quando non è arrivato il momento di ritirare le statuette.

Tra coloro che ha movimentato il pubblico social c’è Guillermo del Toro, il primo a salire sul palco per ritirare il premio di Miglior Film di Animazione per Pinocchio.

Il regista messicano è salito sul palco indossando un fiocco blu al petto.

Il significato del fiocco blu

Una cravatta per la quale sui social gli utenti si sono subito scatenati, chiedendo il significato. Un piccolo complemento per rivendicare la posizione contro il conflitto tra Russia e Ucraina, che è ancora presente dopo più di un anno dall’inizio dell’invasione.

Sui social è già stato creato un hashtag #withrefugees, che appartiene alla campagna ideata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Una richiesta di aiuto per coloro che sono stati costretti a lasciare le proprie case a causa dell’arrivo della guerra.

Il tema della guerra in Ucraina è stato trattato poi anche dopo la premiazione del miglior documentario, vinto da ‘Navalny’ diretto da Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris e dedicato al leader dell’opposizione russa. Dopo aver ringraziato per il premio, uno dei registi ha passato il microfono a Yulia Navalnaya, moglie di Alexey Navalny: “mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai libero e sarà libero il nostro paese. Sii forte, ti amo“, ha detto la donna.