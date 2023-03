Chi ha vinto gli Oscar 2023? Tutti i premi ed il commovente discorso di Brendan Fraser

‘Everything everywhere all at once’ trionfa agli Oscar 2023 conquistando 7 premi, compresa la statuetta per miglior film, su 11 nomination. Michelle Yeoh si aggiudica il premio per miglior attrice protagonista.

Il film diretto da Dainel Kwan e Daniel Scheinert ha praticamente preso tutto in una volta, con sette statuette sulle undici per le quali era eleggibile: il film basato sui pericoli del multiverso è emerso come il grande vincitore della serata. Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis hanno conquistato il loro primo Oscar.

Non ci sono state grandi sorprese in un gala animato da Jimmy Kimmel in cui non sono mancati riferimenti al femminismo -rappresentato nelle madri in diverse occasioni-, elogi per le squadre tecniche dopo la maleducazione dell’Academy nel 2022 e richiami allo schiaffo di Will Smith in quella stessa cerimonia.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stata la dedica di Brendan Fraser dopo aver ricevuto l’Oscar come “Miglior attore” per la sua interpretazione in “The Whale”. L’attore, in quello che è stato il suo ritorno sul grande schermo dopo diversi anni di ritiro, ha tenuto un discorso commovente.



Anche “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Sense of Water” e “Black Panther: Wakanda Forever” hanno ottenuto ciascuno una statuetta d’oro.

Guillermo del Toro ha fatto la storia diventando il primo regista a vincere “Miglior film”, “Miglior regista” (entrambi nel 2017 per “La forma dell’acqua”) e “Miglior lungometraggio adattato” con il suo Pinocchio. ‘Ellas habland’, ‘Navalny’ e l’inconfondibile musica di ‘RRR’ chiudono la lista dei premi.

I premi

Miglior film – Everything Everywhere All at Once.

– Everything Everywhere All at Once. Miglior attrice protagonista – Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once.

– Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Miglior attore protagonista – Brendan Fraser, The Whale.

– Brendan Fraser, The Whale. Miglior attrice non protagonista – Oscar Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once.

– Oscar Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once. Miglior attore non protagonista – Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once.

– Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once. Miglior regia – Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once.

– Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once. Miglior montaggio – Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once.

– Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once. Migliore canzone originale – Naatu Naatu, RRR.

– Naatu Naatu, RRR. Miglior sonoro – Top Gun: Maverick.

– Top Gun: Maverick. Migliore sceneggiatura non originale – Sarah Polley, Women Talking.

– Sarah Polley, Women Talking. Miglior sceneggiatura originale – Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once.

– Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once. Migliori effetti speciali – Avatar – La via dell’acqua.

– Avatar – La via dell’acqua. Migliore colonna sonora originale – Volker Bertelmann, Niente di nuovo sul fronte occidentale.

– Volker Bertelmann, Niente di nuovo sul fronte occidentale. Miglior scenografia – Christian M. Goldbeck e Ernestine Hipper, Niente di nuovo sul fronte occidentale.

– Christian M. Goldbeck e Ernestine Hipper, Niente di nuovo sul fronte occidentale. Miglior cortometraggio d’animazione – Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, regia di Charlie Mackesy e Matthew Freud.

– Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, regia di Charlie Mackesy e Matthew Freud. Miglior cortometraggio documentario – Raghu, il piccolo elefante, regia di Kartiki Gonsalves e Guneet Monga.

– Raghu, il piccolo elefante, regia di Kartiki Gonsalves e Guneet Monga. Miglior film internazionale – Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger.

– Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger. Migliori costumi – Black Panther: Wakanda Forever.

– Black Panther: Wakanda Forever. Miglior trucco e acconciatura – The Whale.

– The Whale. Miglior fotografia – Niente di nuovo sul fronte occidentale.

– Niente di nuovo sul fronte occidentale. Miglior cortometraggio – An Irish Goodbye, regia di Tom Berkely e Ross White.

– An Irish Goodbye, regia di Tom Berkely e Ross White. Miglior documentario – Navalny, regia di Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris.

– Navalny, regia di Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris. Miglior film d’animazione – Pinocchio di Guillermo del Toro.

Il discorso di Brendan Fraser

Una volta che Jessica Chastain e Halle Berry hanno annunciato il vincitore del miglior attore protagonista, Brendan Fraser è scoppiato in lacrime ed è salito sul palco. “Quindi è così che si sente il multiverso”, ha scherzato. “Grazie all’Accademia per questo onore e al nostro studio A24 per aver realizzato un film come questo “, ha aggiunto. “Hanno messo il loro cuore delle dimensioni di una balena in modo che possiamo vedere cosa c’è nelle nostre anime. È un onore per me essere nominato con te in questa categoria”, ha aggiunto.

“ Ho iniziato in questo 30 anni fa e le cose non sono state facili, ma avevo qualcosa che non apprezzavo finché non ho smesso di averlo. Grazie per questo riconoscimento. Non ce l’avrei fatta senza il resto della squadra “, ha concluso Fraser prima di ringraziarei suoi figli, il suo manager e la sua compagna Jeanne Moore.