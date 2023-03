Pazzesco Ceccarelli! E’ campione d’Europa Indoor, doppietta con Jacobs nei 60 metri

SportFair

E’ apoteosi Italia agli Europei Indoor a Istanbul, grandissime prestazioni degli atleti italiani durante i 60 metri maschili: in pista Samuele Ceccarelli e Marcell Jacobs.

Ceccarelli è strepitoso, vince in 6″48. Marcell Jacobs è ancora secondo in 6″50. Bronzo Svezia con Henrik Larsson (6″53). Chiusura strepitosa per l’Italia in questa seconda giornata degli Europei che con 2 ori e 2 argenti balza anche in testa al medagliere.

Ceccarelli: “non ho parole, non me l’aspettavo. Il livello è altissimo, io sono il nuovo arrivato. Grazie a tutti i tifosi, sono contento”.

Jacobs: “ero sicuro della madaglia di Samuele, almeno la medaglia d’oro è rimasta a casa. E’ stato bravo, ho fatto tutto quello che era possibile. Sono contento per lui, scontento per me. Il dolore mi tormentava già prima della semifinale. Io mi sono buttato, è il nostro lavoro. Ho dato il massimo, adesso testa alle prossime gare”.

La gara

L’uomo più veloce è ancora azzurro, stavolta con il sensazionale successo dello sprinter toscano, protagonista di un pomeriggio da sogno iniziato con il clamoroso 6.47 della semifinale: miglior tempo europeo dell’anno, il quinto di sempre a soli sei centesimi dal record europeo di Marcell Jacobs, sette in meno del 6.54 con cui il 23enne di Massa ha vinto a sorpresa il titolo italiano ad Ancona due settimane fa. Al debutto in Nazionale assoluta non sente l’emozione, anzi si migliora e conquista l’oro europeo.

Scatta subito in testa Ceccarelli, con un’ottima uscita dai blocchi di partenza, e rimane davanti a tutti fino al traguardo. A testa alta Jacobs, che cede il titolo al compagno di squadra ma corre la sua miglior gara di quest’anno, dopo aver già riscritto il primato stagionale vincendo la semifinale in 6.52. Si abbracciano poi i due azzurri, entrambi avvolti nella bandiera tricolore per celebrare una doppietta inedita. Argento anche nel salto triplo per Dariya Derkach con 14,20.