Difficoltà Ferrari, Briatore non risparmia il team: “aspettative troppo alte”

La stagione 2023 di Formula 1 non è iniziata col piede giusto per la Ferrari. Il team di Maranello si è ritrovato a dover affrontare delle problematiche che non si aspettava di trovare nel suo percorso, o almeno non così presto nel nuovo Mondiale.

Dopo la gara in Bahrain, con Sainz quarto al traguardo e Leclerc ritirato per un problema alla sua monoposto, in Arabia Saudita la Ferrari non è riuscita a migliorarsi e le critiche non mancano.

A dire la sua sulla situazione della squadra di Maranello è stato Flavio Briatore, che ai microfoni di “La politica nel pallone” di Radio Rai non ha risparmiato la Ferrari.

Le parole di Briatore

“La Ferrari la conosciamo da anni, non è che quest’anno sia successo qualcosa di straordinario, è un po’ quello che è successo anche prima. Nel 2022 era partita molto bene, ma poi la Federazione ha modificato i regolamenti per il problema del saltellamento. Fossi stato io alla guida della Ferrari, non avrei permesso di cambiare le regole. La politica della Ferrari deve essere incisiva, lo scorso anno avevano un vantaggio e non dovevano far modificare il regolamento“, ha affermato l’imprenditore.

“Lo scorso anno si diceva che la macchina andava bene per Leclerc e meno per Sainz. Dunque bisognava puntare tutto su Leclerc, con Sainz che avrebbe portato punti per i costruttori”, ha aggiunto l’ex manager in Formula 1.

Non è mancato un commento sulla “comunicazione Ferrari. Non è stata brillante, in inverno è sempre candidata al mondiale e poi non è così. Ho sentito dichiarazioni durante la presentazione con qualcuno dei dirigenti che diceva: “Mai vista una Ferrari così veloce”, ma tutte queste roba confondono i tifosi. Ho visto su Instagram la loro rabbia, perché non devi promettere, devi fare la prima gara e vedere cosa succede. Non è tutto da buttare, ma hanno tutti questa aspettativa che la Ferrari sia obbligata a vincere il campionato del mondo. Purtroppo ci sono gli altri team che hanno lavorato meglio, recuperare questo gap è molto molto difficile. Le aspettative sono sempre troppo alte rispetto alla realtà“.

“Il team si può mettere a posto, come si fa? Basta guardare l’Aston Martin”, ha concluso Briatore.