Atletica, Europei Indoor: domani Jacobs nei 60 metri, orari e dove vederlo in tv

Sabato è il giorno di Marcell Jacobs agli Europei indoor di Istanbul. Nel day-3 della rassegna continentale irrompono i 60 metri maschili, con i tre turni previsti nel giro di dodici ore, tra le sette della mattina italiana (le 9 in Turchia) e le sette di pomeriggio. Il campione olimpico, insieme agli altri sprinter tra cui gli azzurri Samuele Ceccarelli e Roberto Rigali, inizierà l’avventura con il primo round in programma dalle 7.20. Saranno cinque le batterie, ognuna delle quali mette a disposizione quattro pass diretti per la semifinale.

L’oro in carica e primatista europeo Jacobs è nell’ultima batteria, alle 7.48, in quinta corsia, al fianco dello svizzero Pascal Mancini (sesta corsia). Con lui anche il tedesco Yannick Wolf e il francese Jeff Erius. Avanti per ripescaggio anche i migliori quattro tempi complessivi, per comporre le tre semifinali al via dalle 16.45, rampa di lancio verso la finale delle 18.55.

Ad aprire la giornata azzurra è Dario Dester, alle 7, con la prima delle sette prove dell’eptathlon (60 metri). Dalle 7.04 Claudio Stecchi va alla ricerca della finale nel salto con l’asta, in una gara che come ormai ben noto non vede presente il dominatore Armand Duplantis. La porta principale è a 5,75 (ma può bastare anche rimanere tra i primi otto) e la progressione la seguente: 5,20-5,40-5,55-5,65-5,75. Pietro Riva e Mattia Padovani è la coppia di azzurri al via nei 3000 metri (6 direttamente in finale, più tre ripescati): in pista dalle ore 8, Riva è nella prima batteria con il norvegese Jakob Ingebrigtsen. A seguire, alle 8.35, cominciano le batterie dei 60hs con Elisa Di Lazzaro e Nicla Mosetti determinate ad agguantare la semifinale (formula 3+4). Sulla pedana del lungo alle 9.10 tocca a Larissa Iapichino: con un salto da 6,65 si vola direttamente in finale, altrimenti, come in tutti i concorsi, serve un piazzamento tra le otto. A chiudere la mattinata in pista sono i tre ostacolisti Paolo Dal Molin, Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana, chiamati sui blocchi per le batterie dalle 9.20.

Nel pomeriggio, oltre agli eventuali turni di Jacobs, Ceccarelli, Rigali e della quattrocentista Alice Mangione, gareggiano certamente in finale Roberta Bruni nell’asta (dalle 17), le tripliste Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach (dalle 17.50) e la mezzofondista Sintayehu Vissa nei 1500 (alle 18). In semifinale negli 800 Eloisa Coiro (dalle 17.15), Catalin Tecuceanu e Simone Barontini (dalle 17.35). Per Dester l’ultima prova della giornata è l’alto alle 16.35.

Dove vederlo in tv

La giornata di sabato 4 marzo sarà trasmessa integralmente in diretta tv: di mattina dalle 7.00 alle 10.25 su RaiSport, di pomeriggio dalle 16.30 alle 19.05 su Rai 2.