Antetokounmpo e Jokic sulla strada degli Azzurri verso i Mondiali di basket

Antetokounmpo e Jokic ancora sulla strada degli Azzurri. Dopo i memorabili incroci dell’estate scorsa tra Milano e Berlino, Italia, Grecia e Serbia si ritroveranno di nuovo dall’8 al 10 agosto all’Aegean Acropolis, uno dei tornei di preparazione per Nazionali più prestigiosi al mondo.

All’OAKA di Atene, impianto iconico della Capitale greca, l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco affronterà i greci nella gara d’esordio martedì 8 agosto e i serbi nella seconda giornata mercoledì 9 agosto. Grecia e Serbia chiuderanno il torneo giovedì 10 agosto.

Giunto alla sua 32esima edizione (la prima nel 1986), il Torneo dell’Acropolis ha visto l’Italia conquistare 13 Medaglie in 18 edizioni: 3 primi posti (1997, 2001 con Gregor Fucka MVP, 2011), 3 Argenti (1986, 1989, 1999) e 7 Bronzi (1988, 1992, 1996, 2002, 2004, 2005, 2013). L’ultima partecipazione degli Azzurri nel 2019 in preparazione al Mondiale cinese. Pozzecco torna all’Acropolis Tournament dopo averlo disputato da giocatore in tre occasioni: 1999, 2004 e 2005.

Quelle di Atene non saranno le uniche amichevoli degli Azzurri in vista della World Cup 2023 (25 agosto/10 settembre): dopo il sorteggio del 29 aprile a Manila verrà definito per intero il percorso di avvicinamento alla rassegna iridata.

Il calendario*

Martedì 8 agosto

Grecia-Serbia

Mercoledì 9 agosto

Italia-Serbia

Giovedì 10 agosto

Grecia-Italia

*orari da stabilire