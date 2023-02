WWE Elimination Chamber: Roman Reigns e Sami Zayn scrivono la storia

SportFair

In un clima caldo forse come mai negli ultimi anni, Roman Reigns e Sami Zayn scrivono la storia nel Main Event di Elimination Chamber 2023. Un grandissimo spettacolo di fronte al pubblico del Bell Centre di Montreal (Canada) nell’ultimo Premium Live Event prima di WrestleMania 39, che si svolgerà nelle notti italiane di sabato 1 e domenica 2 aprile, in due serate di assoluto spettacolo.

E il Main Event sarà Reigns vs Rhodes, visto che The Tribal Chief è riuscito a superare Sami Zayn in un match fantastico, chiuso dalla spear di colui che è il campione da 902 giorni. Alla fine del match interviene Kevin Owens che difende Sami, dopo una contesa nella quale erano intervenuti anche Jimmy e Jey Uso.

Asuka sarà la sfidante di Bianca Belair per il Raw Women’s Championship a WrestleMania 39. Tornata alla Royal Rumble,2 la giapponese ha dominato la Chamber, eliminando per ultima Carmella grazie alla Asuka Lock. Una contesa nella quale è stata tifata tantissimo la canadese Natalya, che era riuscita a eliminare Liv Morgan in combo con la stessa Asuka.

In un promo pre-WrestleMania Seth Rollins interpreta Joker, mentre la moglie Becky Lynch veste i panni di Batman. Rollins è protagonista della Chamber maschile, valida per il titolo degli Stati Uniti. Nettamente il match più entusiasmante della serata, con voli da ogni parte (pazzesco quello di Montez Ford dalla cima della gabbia). Alla fine Seth viene beffato sul più bello, quando è pronto a riconquistare il titolo. Interviene l’influencer Logan Paul, che fa vincere Austin Theory e lancia ufficialmente la sfida a Rollins in vista del Grandaddy of Them All.

Un promettentissimo match fra Bobby Lashley e Brock Lesnar finisce per squalifica quando Brock interrompe irregolarmente la Hurt Lock del rivale. Vince the All Mighty ma la rivalità andrà avanti. Una splendida Shatter Machine combinata su Finn Balor consegna a Edge e Beth Phoenix che li fa liberare forse definitivamente del Judgment Day, dopo una rivalità lunga un anno. Beth è decisiva, mettendo fuori gioco Rhea Ripley con la sua Glam Slam.