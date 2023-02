Verso la priam Classica Monumento: il nuovo percorso della Milano-Sanremo

SportFair

Cresce l’attesa per la Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole che, come da tradizione, aprirà la stagione delle Classiche Monumento. L’edizione 114 della “Classicissima”, organizzata da RCS Sport e in programma sabato 18 marzo, farà registrare una novità importante in quanto prenderà il via da Abbiategrasso per ritornare sul percorso classico a partire dal km 30, quando entrerà nell’abitato di Pavia.

IL PERCORSO DELLA MILANO-SANREMO PRESENTED BY CRÉDIT AGRICOLE

La Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole parte da Abbiategrasso e dopo aver percorso circa 30 km di strade pianeggianti ai margini del Ticino rientra nel percorso classico a Pavia. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

Ultimi km

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e 4 tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto impegnativa su strada

asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei su vie cittadine. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

LE SQUADRE DELLA MILANO-SANREMO PRESENTED BY CRÉDIT AGRICOLE

18 UCI WorldTeams

AG2R CITROEN TEAM

ALPECIN-DECEUNINCK

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY

JUMBO-VISMA

MOVISTAR TEAM

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM ARKEA – SAMSIC

TEAM DSM

TEAM JAYCO ALULA

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

7 wild card

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ

ISRAEL – PREMIER TECH

LOTTO DSTNY

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TOTALENERGIES

TUDOR PRO CYCLING TEAM