La sconvolgente rivelazione di Casemiro: “non mi chiamo così”

E’ diventato virale nelle ultime ore il racconto di Casemiro. Il calciatore brasiliano ha rivelato un retroscena sconvolgente, che lascia tutti sorpresi.

Il 30enne del Manchester United ha infatti rivelato alla BBC un curioso aneddoto sul suo nome.

La verità sul nome di Casemiro

“Non mi chiamo Casemiro. In realtà il mio nome non è quello che conoscete, ma Casimiro. Il primo anno al San Paolo, i magazzinieri sbagliarono maglia durante una gara, mettendo la ‘e’ al posto della ‘i’ e io giocai bene. Allora dato che sono superstizioso, ho detto loro ‘lasciate stare così, perché le cose stanno andando bene’. In realtà il mio nome sarebbe Carlos Henrique Casimiro, ma va bene così”, ha svelato il calciatore brasiliano.