Ufc 284, dominio di Makhachev: batte Volkanovski e resta campione | VIDEO

Non si ferma il dominio di Islam Makhachev, dimostrando capacità di wrestling e di essere in grado di contrattaccare tempestivamente. Il russo ha utilizzato entrambi gli aspetti ed è riuscito ad avere la meglio di Alexander Volkanovski. I giudici all’interno della RAC Arena di Perth, in Australia, hanno segnato 48-47, 48-47 e 49-46 tutti a favore di Makhachev.

Il russo è riuscito a mantenere il suo titolo mondiale dei pesi leggeri UFC 284. Volkanovski, il detentore del titolo dei pesi piuma, non è riuscito a diventare il quinto doppio campione nella storia della compagnia. L’australiano ha preso in mano l’incontro, rifilando 50 colpi in più dell’avversario ed utilizzando una difesa da takedown. I quattro takedown di Makhachev e i suoi contropugni sono stati decisivi per il risultato finale. “Ho mostrato perché sono il numero 1”, ha detto Makhachev a ESPN +, riferendosi alla classifica pound-for-pound dell’UFC. “Devono migliorare di più”.

“Non ha rispettato il mio wrestling/grappling”, ha detto Volkanovski, “e immagino che forse non ho rispettato nemmeno il suo colpire, perché ha atterrato alcuni colpi”.