Tommy Fury-Jake Paul: vince il britannico per split decision

E’ Tommy Fury il vincitore dell’incontro in Arabia Saudita contro Jake Paul. Il britannico rimane quindi imbattuto dopo il successo con lo Youtuber. Due giudici hanno segnato l’incontro 76-73 a favore del britannico con un terzo giudice che ha invece assegnato la vittoria a Paul per 75-74 a Paul, con un atterramento nel round finale.

La boxe più pulita di Fury lo ha visto vincere lo scontro decisivo, che ha dedicato alla fidanzata Molly-Mae Hague e alla figlia piccola Bambi.

Entrambi i professionisti alle prime armi – con solo 14 combattimenti condivisi tra di loro – hanno combattuto fino alla campana finale dove è seguita un’attesa nervosa. Le abilità di boxe più astute e coerenti di Fury hanno prevalso, creando una potenziale rivincita per Paul, che ha l’opzione per un secondo combattimento.

Le parole dei protagonisti

“Stasera ho creato la mia eredità. Sono Tommy Fury. Voglio dedicare questa serata alla mia bambina e alla mia signora, ti amo, non vedo l’ora di vederti. Questa lotta era per te. Ti amo“, ha dichiarato Tommy Fury in lacrime.

Paul, sconfitto come pugile professionista per la prima volta, si è congratulato con il vincitore Fury e ha promesso una rivincita: “tutto il rispetto per Tommy, ha vinto, non giudicatemi dalle mie vittorie, giudicatemi dalle mie sconfitte, tornerò. Penso che ci meritiamo una rivincita, è stata una bella lotta, una lotta serrata”