Storica Italia nello ski cross: Deromedis campione del mondo a Bakuriani

Storico risultato per l’Italia ai Mondiali di freestyle a Bakuriani, in Georgia. Il grande protagonista è stato Simone Deromedis, in grado di conquistare la medaglia d’oro nella prova maschile di ski cross. L’azzurro, alla seconda partecipazione in carriera ad una rassegna iridata, ha dominato piazzandosi davanti al tedesco Florian Wilmsmann (argento) ed allo svedese Erik Mobaerg (bronzo).

Prestazione di altissimo livello del ventiduenne, rientrato alle gare ufficiali dopo una frattura scomposta alla clavicola. Per l’Italia da registrare anche l’ottimo sesto posto di Federico Tomasoni, secondo nella Small Final. Si sono fermati agli ottavi di finale, invece, Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi. Nella gara femminile Jole Galli si è fermata ai quarti.