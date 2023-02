Sinner salta il torneo ATP di Marsiglia: l’annuncio del forfait

SportFair

Dopo settimane positive, con un torneo vinto e una finale persa, Jannik Sinner si vede costretto ad alzare bandiera bianca. L’altoatesino avrebbe dovuto esordire a breve al torneo ATP di Marsiglia, sfidando Fils, ma ha annunciato il ritiro.

A fermare Sinner sono dei problemi di salute emersi dopo la finale di Rotterdam contro Medvedev.

“Dopo la partita di Rotterdam ho iniziato a sentirmi male. Negli ultimi giorni non avevo energie, non mi sono allenato bene. Ho una leggera febbre. Abbiamo aspettato fino all’ultimo, ma purtroppo non sono in forma“, ha dichiarato l’azzurro.