Sci alpino, Lara Colturi cade in allenamento: l’infortunio è gravissimo

Una pessima notizia sul mondiale di sci alpino: Lara Colturi non potrà più partecipare alla competizone. Alla vigilia dell’esordio nel superG, l’atleta azzurra è caduta in allenamento e il responso è stato terribile: distorsione del ginocchio destro, con conseguente lesione del legamento crociato anteriore. E’ quanto dichiarato direttamente dal suo team in serata.

La giovanissima si era messa in mostra ai recenti Mondiali juniores di Sankt Anton, dove ha conquistato l’oro in superG e il bronzo in gigante. Poi il quarto posto in discesa. Ottimo il rendimento anche in Coppa del Mondo, soprattutto nella seconda manche. Nelle prossime ore sarà operata, poi il lungo recupero per la prossima stagione.