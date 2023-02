Scherma, europei giovani a Tallinn: è tris di medaglie per gli azzurrini

SportFair

Tre medaglie in tre gare nelle prove a squadre Under 20 di oggi per l’Italia nella penultima giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tallinn 2023. Si laureano Campionesse d’Europa le fiorettiste azzurre, argento per la squadra di sciabola femminile e di spada maschile. La spedizione italiana è sempre più in testa al medagliere della categoria Giovani, dopo aver vinto quello Under 17, con tre ori, due argenti ed un bronzo nelle gare Under 20 a una giornata dalla fine.

Medaglia d’oro per il quartetto azzurro di fioretto femminile dopo la vittoria in finale contro Israele grazie al 45-38 che ha laureato le fiorettiste italiane Campionesse d’Europa. Le ragazze sono entrate in gara nel tabellone dei quarti di finale. Il quartetto composto da Giulia Amore, Matilde Calvanese, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis ha agilmente superato la Spagna per 45-17. L’Italia, guidata dai maestri Maria Elena Proietti Mosca e Fabrizio Villa, dello staff tecnico del CT Stefano Cerioni, ha poi avuto la meglio della Polonia guadagnandosi l’accesso nella finalissima con il successo finale nella manifestazione.

Seconda gioia d’oro per Giulia Amore delle Fiamme Oro che si allena al Club Scherma Roma. Giornata da Campionesse d’Europa anche per Aurora Grandis del Club Scherma Roma, Matilde Calvanese delle Fiamme Oro che si allena al Club Scherma Jesi e di Carlotta Ferrari del Centro Sportivo Aeronautica Militare che si allena alla Comense Scherma.

D’argento la prova del quartetto di sciabola femminile. La squadra azzurrina ha iniziato la sua scalata negli ottavi di finale dove ha sconfitto la Grecia con il finale di 45-33. Nei quarti le sciabolatrici Carlotta Fusetti, Michela Landi, Maria Clementina Polli e Manuela Spica hanno avuto la meglio sulla Germania grazie ad un netto 45-29.

Una semifinale tiratissima ha permesso alle ragazze seguite dai maestri Luigi Angelo Miracco e Sorin Radoi, referenti maschile e femminile Under 20 dello staff tecnico del CT Nicola Zanotti, di superare la Francia per 45-29 e di aprirsi le porte per l’atto conclusivo. In finale la sconfitta contro l’Ungheria per 45-39. Prima medaglia in questa manifestazione per Carlotta Fusetti del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle che si allena al Petrarca Scherma, Michela Landi del Centro Sportivo Esercito che si allena alla Milleculure, Maria Clementina Polli del Centro Sportivo Carabinieri, società d’allenamento il Club Scherma Roma e Manuela Spica del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle che si allena al Frascati Scherma.

Ottimo secondo posto per l’Italia della spada maschile. La prova degli spadisti azzurri è iniziata nel tabellone da 16 con la vittoria per 45-33 contro la Germania. Nei quarti di finale, Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Marco Paganelli hanno superato con il punteggio di 45-31 la Gran Bretagna. I quattro, seguiti dai maestri Adalberto Tassinari e Francesco Leonardi, membri dello staff tecnico del CT Dario Chiadò, hanno conquistato la medaglia dopo il successo sulla Francia grazie al 40-24 che ha aperto le porte alla finale dove sono stati battuti dalla formazione dell’Ungheria per 45-31.

Seconda medaglia europea, dopo il bronzo individuale, per Leonardo Cortini del Circolo Schermistico Forlivese. Prima medaglia in questa edizione per Simone Mencarelli delle Fiamme Oro che si allena alla Ginnastica Vittoria, Matteo Galassi del Centro Sportivo Carabinieri che si allena presso il Circolo della Spada Cervia e Nicolò Del Contrasto della Società del Giardino Milano.