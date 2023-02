Paura per Scardina: malore dopo l’allenamento, operato d’urgenza

SportFair

Momenti di grande paura per Daniele Scardina, il pugile ha subito un colpo alla testa in allenamento. Il milanese è stato subito trasportato in ospedale Humanitas e le condizioni sono apparse subito serie, tali da costringere i medici ad intervenire chirurgicamente.

Scardina si stava allenando in vista del debutto in mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Il pugile si è accasciato ed è stato trasportato all’ospedale, poi operato d’urgenza alla testa.

Chi è Daniele Scardina

Daniele Scardina è un pugile professionista dei pesi supermedi. È nato il 2 aprile 1992 a Rozzano, in provincia di Milano, le sue origini sono siciliane. A farlo avvicinare al pugilato è stato lo zio, che praticava questo sport. Scardina decise di dedicarsi completamente alla boxe solo dopo alcuni viaggi negli USA.

E’ chiamato “King Toretto”, soprannome riconducibile ai risultati ottenuti in carriera. Scardina ha iniziato la sua carriera di pugile nel 2012, all’età di 20 anni. Nel 2013 vinse il Golden Glove e partecipò alla World Series of Boxing e alla Talent League. Il primo titolo arrivò nel 2017 contro Wilmer Mejia e conquistando la cintura Federcaribe WBA.

Nel marzo 2019, King Toretto è riuscito a vincere il suo primo titolo internazionale: IBF dei pesi supermedi.