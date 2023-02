Sanremo 2023: la scaletta della terza serata, co-conduttrice e ospiti

SportFair

L’Ariston si prepara allo spettacolo della terza serata del Festival di Sanremo 2023. Nelle prime due serate, tra colpi di scena, musica e divertimento, i cantanti in gara, divisi in due gruppi, hanno fatto il loro esordio.

Oggi saranno tutti i concorrenti della kermesse canora a esibirsi nuovamente sul palco dell’Ariston. Oggi sul palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, sarà il turno della terza co-conduttrice, la pallavolista Paola Egonu.

Ospiti

Super ospiti della serata i Maneskin, di ritorno a Sanremo. Presenti anche Peppino Di Capri, recordman con 15 presenze in carriera al Festival, e il giovane Sangiovanni che duetterà con Gianni Morandi sulle note di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” nella versione 2.0 prodotta da Shablo. Annalisa si esibirà dal Suzuki Stage in piazza Colombo, Guè Pequeno dalla Costa Smeralda.

La scaletta dei cantanti in gara

Presenti tutti e 28 i cantanti in gara. Per la prima volta, dopo il solo voto della sala stampa nelle prime due serate, entreranno in gioco anche le preferenze della giuria demoscopica e del pubblico da casa. C’è da aspettarsi, dunque, uno stravolgimento della classifica generale con i cantanti che godono di una maggiore fanbase pronti a scalare qualche posizione in classifica.

Vista la presenza di tutti i cantanti in gara, la trasmissione andrà, comprensibilmente, per le lunghe. Ieri Gianni Morandi ha ironizzato chiedendo ad Amadeus se riuscissero a finire “entro le 3 di notte“, il direttore artistico lo ha ‘rassicurato’ affermando “entro le 2 contiamo di finire“.