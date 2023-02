San Valentino si fa incandescente: Wanda Nara infiamma il web | FOTO

SportFair

L’atmosfera si fa caliente con Wanda Nara. La showgirl argentina torna a far parlare di sè nel giorno degli innamorati. La situazione sentimentale di Wanda Nara non è al momento ben chiara: non si sa se con Mauro Icardi la relazione continui o meno, ma intanto, nel giorno di San Valentino, Wanda Nara celebra l’amore.

La showgirl argentina ha indossato un body sexy rosso, condividendo sui social foto e video con una didascalia d’amore, per se stessa.

Il post di Wanda Nara

“Il primo amore di ogni persona dovrebbe essere il proprio. ♥️Buona giornata a tutti quelli che sentono, sentito o si stanno preparando a provare di nuovo amore, senza mai dimenticare che il più conta è il proprio”, ha scritto la showgirl sui social.