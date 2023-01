Wanda Nara, la nuova foto profilo è da capogiro: mora e in bikini

SportFair

Wanda Nara sta trascorrendo del tempo nella sua Argentina, dove ha dichiarato di voler restare. La showgirl allieta tutti i suoi follower ogni giorno con scatti e video mozzafiato, di lei in pose sensuali, tra cambi look, trasparenze e feste di compleanno.

Settimane dopo aver pubblicato una foto in topless, rimossa da Instagram, Wanda Nara ha condiviso un nuovo scatto bollente, senza nudità questa volta, ma in bikini.

Wanda Nara cambia foto profilo

La showgirl, che ha cambiato look, diventando mora, per questioni di lavoro, e sta decidendo, con l’aiuto anche dei fan, se restare mora o tornare bionda, ha deciso di cambiare la foto profilo su Intagram.

Coricata a letto, con addosso solo un bikini: Wanda Nara sa come far perdere la testa ai suoi follower. La foto è stata condivisa anche come post con una palma e un cuore come didascalia.