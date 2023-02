San Siro vibra e sembra crollare: i tifosi sono preoccupati | VIDEO

SportFair

Un video di San Siro è diventato virale sui social, si tratta di un impiato storico in grado di diventare il teatro di grandissime imprese delle due squadre di Milano: Inter e Milan. I club sono stati in grado di imporsi anche a livello internazionale, è indimenticabile il Triplete conquistato dai nerazzurri, mentre i rossoneri sono il club italiano con più vittorie in Champions League, alle spalle solo del Real Madrid.

Nell’ultima giornata è andato in scena a San Siro l’attesissimo derby tra Inter e Milan, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol del solito Lautaro Martinez. Nel frattempo è diventato virale sui social un video sulle condizioni strutturali di San Siro, proprio nella fase di discussione sulla demolizione dell’impianto e la costruzione di uno stadio nuovo.

Le immagini sono impressionanti e mostrano una colonna del primo anello verde tramare pericolosamente. I tifosi di Inter e Milan si sono giustamente preoccupati, ma chi si occupa dell’impianto ha rassicurato sulla sicurezza dello stadio San Siro.