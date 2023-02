Lau…toro: Martinez incorna il Milan e regala il derby all’Inter

SportFair

Il derby di Milano è dell’Inter, decide ancora una volta Lautaro Martinez. Il Milan è sempre più in crisi, la sconfitta contro i nerazzurri potrebbe risultare fatale per l’allenatore Stefano Pioli. La squadra non sembra più seguire il tecnico, oggi si è registrata una leggera reazione sotto l’aspetto dell’impegno, ma la squadra non ha avuto la forza di reagire allo svantaggio.

In più Stefano Pioli è irriconoscibile, ormai non ha più in pugno lo spogliatoio. La conferma è arrivata dalle scelte di formazione, Leao è ancora in panchina. Dal primo minuto Origi e Messias.

La cronaca

L’Inter risponde con la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko, a centrocampo Mkhitaryan e in difesa gioca Skriniar. Pubblico delle grandi occasioni a San Siro. Subito una grande occasione per i nerazzurri, tiro a botta sicura di Lautaro Martinez ma il portiere Tatarusanu è miracoloso. Il Toro è ancora il più pericoloso, Dzeko chiede un calcio di rigore.

Il Milan non riesce ad affacciarsi, si difende ed è in netta difficoltà. Il gol è nell’aria e arriva al 34′, proprio Lautaro incorna di testa un pallone di Calhanoglu. Pioli si gioca le carte Diaz e Leao al posto di Origi e Messias, sistema la squadra ma non ha la forza di affacciarsi con pericolosità. Continua il duello tra Lautaro e Tatarusanu.

L’occasione più pericolosa per il Milan si registra al 77′, ma Giroud è troppo lento. Finisce 1-0, l’Inter si riporta a -13 dal Napoli, il Milan inizia a valutare l’esonero di Pioli.