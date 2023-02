Rugby, come sta Ange Capuozzo? Il bollettino medico

SportFair

Italia-Irlanda del Rugby Sei Nazioni non ha di certo sorriso agli azzurri, usciti sconfitti dal match. A lasciare l’amaro in bocca all’Italrugby, anche l’infortunio di Ange Capuozzo, trascinatore indiscusso della Nazionale.

A distanza di pochi giornid all’incontro del Sei Nazioni, la Federazione ha diramato un bollettino sulle condizioni del rugbista.

Il bollettino medico di Ange Capuozzo

Lo staff medico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, in base alle risultanze degli esami strumentali effettuati successivamente all’incontro internazionale Italia v Irlanda, informa che Ange Capuozzo ha riscontrato un trauma muscolo scheletrico a carico della spalla sinistra.

L’atleta effettuerà, sotto la supervisione dello staff sanitario della Squadra Nazionale, ulteriori accertamenti in occasione del prossimo raduno della Nazionale per valutare il percorso riabilitativo in vista della quarta e quinta giornata del Guinness Sei Nazioni 2023.