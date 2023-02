Mahomes nell’Olimpo della NFL! Il Super Bowl è dei Kansas City Chiefs

SportFair

C’è un nuovo membro nell’Olimpo della NFL e si chiama Patrick Mahomes, che si unisce a quelli di Tom Brady, Peyton Manning e Joe Montana tra i giocatori col maggior numero di anelli e titoli MVP della stagione regolare.

Il quarterback 27enne ha guidato i suoi Kansas City Chiefs alla vittoria della 57ª edizione del Super Bowl contro i Philadelphia Eagles in Arizona per 38-35.

Mahomes, che ha finito per essere nominato MVP della finale, ha superato momenti delicatissimi, compresa un nuovo infortunio alla caviglia, già malconcia, per il quale è uscito dal campo zoppicando, e ha già il secondo titolo della sua brillante carriera, il terzo nella storia dei Chiefs. .

Questo Super Bowl è stato la consacrazione del ragazzo nato a Tyler, in Texas. La sua squadra era sfavorita contro Philadelphia, ma nulla ha fermato Mahome: Kansas ha sofferto rimontando in maniera spettacolare e aggiudicandosi la vittoria.

Kansas City era in svantaggio di dieci punti nell’halftime, quando Rihanna è salita sul palco dello State Farm Stadium. Ma Mahomes ha lottato contro il suo dolore per riportare i Chiefs dal 24-14 alla vittoria. Il quarterback infortunato ha lanciato tre passaggi di touchdown, due dei quali sono arrivati ​​nel secondo tempo. Gli Eagles hanno dovuto pagare per la loro scarsa prestazione nel secondo tempo dopo il super show di Rihanna.

La sfida tra i fratelli Kelce

Questa edizione del Super Bowl è stata ancor più speciale per la sfida in famiglia tra i fratelli Kelce.: Jason e Travis si sono sfidati in campo, diventando la prima coppia di fratelli a giocare nella stessa finale NFL.

E’ stato Travis, dei Chiefs, a portare a casa il secondo anello della sua carreira. Quella che si era assicurata l’anello ancor prima di scendere in campo era ‘Mamma Kelce’, Donna, che ha assistito alla partita indossando una maglietta e una giacca divisa a metà: in ogni metà apparivano i colori di uno dei suoi figli. La madre dei fratelli Kelce, a fine partita, è poi scesa in campo per congratularsi con Travis e consolare Jason. Entrambi i fratelli avevano già un anello e alla fine è stato il giocatore dei Chiefs che ha arricchito la sua vetrina.

Dopo la vittoria di misura di Kansas City, i fratelli Kelce si sono lasciati un bel momento salutandosi sotto una pioggia di coriandoli. “Vaffanculo, congratulazioni”, disse Jason, il più grande, a Travis. Gli Eagles, nonostante la delusione per la sconfitta, non hanno voluto perdersi il momento in cui il fratello ha alzato al cielo il trofeo di Vince Lombardi, ed è stato l’ultimo giocatore di Philadelphia a lasciare il campo.

“Non potevo dirgli molto in una situazione del genere. Scherzi molto sul fatto che vuoi battere tuo fratello in uno scenario del genere, ma è una strana sensazione. Loro sono una grande squadra, alla fine è stato tutto deciso e gli Eagles meritano rispetto. Non c’è molto che posso dirgli oltre che lo amo e che ha avuto una grande stagione“, ha dichiarato Travis Kelce a fine partita.