Mavericks-Lakers, la proposta di matrimonio finisce… male: lei scappa via | VIDEO

La sfida tra Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers ha regalato spettacolo puro in campo, ma anche qualche sorpresa in tribuna. La squadra di LeBron James, infortunatosi ad un piede, ma rimasto comunque in campo per lottare con i suoi compagni, ha rimontato da -27 ai danni di Dallas, ottenendo così la più ampia rimonta di questa stagione NBA.

A lasciare tutti senza parole non è solo questo pazzesco risultato, ma anche un episodio incredibile avvenuto in tribuna nel primo tempo. Un ragazzo, Bennett, con l’aiuto della mascotte dei Mavs, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Catherine. La reazione della ragazza, però, non è stata quella desiderata da Bennett: Catherine, sorpresa, si è infatti avvicinata al ragazzo, gli ha detto qualcosa all’orecchio ed è poi scappata via.

Una proposta di matrimonio fallita, che sta facedo il giro del web.