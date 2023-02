Pamela Anderson nuda a 55 anni sui social | FOTO

SportFair

Palema Anderson è tornata sotto i riflettori per l’uscita di un suo documentario su Netflix, col quale racconta la sua storia. La sex symbol canadese parla della sua vita, della sua relazione con Tommy Lee e della sua esperienza da attrice, ma non solo.

Con questo documentario Pamela Anderson vuole in qualche modo contrastare la serie di Disney + Pam & Tommy, che non era stata da lei autorizzata. E, come se non bastasse, ha anche pubblicato un libro di memorie e annunciato la prima di un programma culinario su una rete canadese in cui ospiterà a casa e cucinerà per amici e familiari.

E per dare ancora più clamore a questa rinascita, l’hattrice ha deciso di posare nuda a 55 anni per Interview Magazine, dove l’ex bagnina di Baywatch ha anche rilasciato un’intervista. Inoltre, a parte la posa senza vestiti, nella pubblicazione sono presenti altre immagini dell’interprete, come una curiosa istantanea in cui appare con i guantoni da boxe.

Le dichiarazioni di Pamela Anderson

“I miei figli mi hanno incoraggiato. Volevano davvero che raccontassi la mia storia. E non conoscevano nemmeno tutti i dettagli spaventosi. Sono stati ovviamente molto colpiti dal furto del nastro e dal mio divorzio da Tommy Lee. Ma mi hanno appena detto ‘mamma, nessuno ti conosce, e loro la pensano così“, ha raccontato Pamela Anderson.

“Avevo bisogno di analizzare la mia vita dall’inizio alla fine. L’unico aspetto positivo dell’essere sotto gli occhi del pubblico è che posso raccontare la mia storia e spero che sia un’ispirazione per le persone. Credo che molti dei problemi che abbiamo nella società siano dovuti a traumi indicibili. Abbiamo bisogno di raccontare le nostre storie. E spero che questo sia incoraggiante“, ha aggiunto.