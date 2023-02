Nuova Range Rover Velar: eleganza sofisticata e dettagli raffinati

SportFair

La nuova Range Rover Velar è una pura espressione del modern luxury del brand ed è caratterizzata dalla più recente tecnologia, dalla raffinatezza del marchio Range Rover e da un nuovo design impattante, pulito e riduttivo.

La nuova griglia si combina con il caratteristico tetto “sospeso”, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle porte a filo, che definiscono la famiglia di SUV di lusso più desiderabile al mondo. I nuovi fari super-slim Pixel LED9 offrono un’estetica preziosa e visibilità ottimale, mentre gli esterni sono arricchiti da un nuovo paraurti posteriore basso e dettagli scuri.

La Range Rover Velar ha aperto la strada alla filosofia di design riduttivo di Range Rover e porta questo approccio a un nuovo livello nell’abitacolo. Il nuovo touchscreen singolo in vetro curvo da 11,4 pollici è integrato nella consolle centrale, per un controllo immediato e intuitivo di tutte le funzioni chiave del veicolo1.

Una suite completa di tecnologie promuove il comfort e il benessere dei passeggeri, rendendo il SUV di lusso di medie dimensioni ancora più desiderabile. La Range Rover Velar è anche il veicolo più silenzioso della sua categoria per il rumore stradale*, grazie a tecnologie di perfezionamento come il pionieristico sistema Active Road Noise Cancellation8.

La Velar ibrida Plug-in è più capace e flessibile che mai, con un’autonomia in modalità elettrica che arriva10 fino a 64 km grazie a un pacco batterie riprogettato, mentre i modelli benzina e diesel con tecnologia mild hybrid assicurano raffinatezza e consumi ridotti.

I clienti possono scegliere tra Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography.

Il professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, di Jaguar Land Rover, dichiara: “La nuova Range Rover Velar è un esempio impeccabile della nostra filosofia di design modernista: pulita, riduttiva e irresistibilmente desiderabile. Definita da proporzioni perfettamente ottimizzate, Range Rover Velar incarna la raffinatezza senza sforzo con un’eleganza audace e una presenza drammatica davvero unica.”

Design affascinante

La Range Rover ha aperto la strada alla filosofia riduttiva del design Range Rover, e la nuova griglia – insieme ai nuovi fari Pixel LED9 e alle luci diurne Signature– assicura il look che caratterizza l’intera famiglia.

Nella parte posteriore, il potente sbalzo fornisce equilibrio e mette in evidenza l’imponente lunghezza della Range Rover Velar. Questo sbalzo sottolinea l’aspetto forte del veicolo, mentre il nuovo paraurti basso posteriore crea un equilibrio di proporzioni, celando i terminali di scarico per un look pulito ed elegante.

I nuovi gruppi posteriori a LED rispecchiano questa raffinatezza con un accattivante aspetto 3D e un’illuminazione super-red. Sono completati da una terza luce di stop a tutta larghezza.

All’interno, gli elementi audaci ed eleganti della Range Rover Velar sono ancora più riduttivi, grazie ad una straordinaria maestria artigianale e ai nuovi materiali. L’ultima evoluzione dell’infotainment Pivi Pro Range Rover7 è l’elemento centrale; L’interfaccia di vetro curvo da 11.4″ è posizionata ergonomicamente più in alto per un impiego più semplice, con minori possibilità di distrazione e riflessi1.

La Range Rover Velar continua a offrire un’alternativa alla pelle e sedili dal nuovo design e nuovi materiali. Tale opzione combina il tessuto danese in lana KvadratTM con inserti UltrafabricsTM in tessuto di poliuretano, traforati a schema Diamond Herringbone. Ispirato ai tessuti di sartoria, il misto lana KvadratTM è il 58 per cento più leggero della pelle, ha un aspetto moderno ed una migliore tattilità che aggiungono attualità al tradizionale lusso Range Rover.

Questo tessuto innovativo è stato sottoposto a rigorosi test di durata nei laboratori Range Rover per assicurarne la proverbiale robustezza per tutta la vita del veicolo; questi includono 60.000 cicli di prova di abrasione, equivalenti a 10 anni di impiego, e un test UV in grado di replicare in un solo mese l’esposizione al sole di tre anni.

Vengono introdotte quattro nuove colorazioni dei rivestimenti in pelle: Cloud, Caraway, Raven Blue e Deep Garnet. Queste sono completate da una scelta accurata di dettagli, come il nuovo Moonlight Chrome sul volante, sui bordi della consolle centrale e sulle prese d’aria. Sottolineano l’eleganza del veicolo le finiture tecniche Light Anodised o Dark Anodised Aluminium, o il rivestimento tattile impiallacciato Shadow Grey Ash.

Tre nuove opzioni di colore si uniscono alla line-up vernici: Metallic Varesine Blue, Premium Metallic Zadar Grey e Arroios Grey.

Tecnologia connessa

La nuova Range Rover Velar è la prima a presentare l’infotainment Pivi Pro7 di nuova generazione, che incorpora i controlli di tutte le funzioni chiave del veicolo all’interno del nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4″; il suo design pulito sembra farlo “galleggiare”.

Alex Heslop, Director of Electrical Engineering di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “La nuova Range Rover Velar presenta la nuova generazione del nostro pluripremiato infotainment Pivi Pro, con un’elegante interfaccia in vetro curvo e una schermata iniziale ridisegnata che controlla digitalmente tutte le funzionalità di guida, comfort e praticità. Progettato ergonomicamente per ridurre i riflessi e ridurre al minimo le distrazioni, il nuovo sistema è intuitivo e intelligente, con pulsanti e cursori digitali progettati per funzionare in armonia con l’intelligenza artificiale vocale per renderlo più veloce e facile da usare.”

I controlli per il clima, sedili e il volume audio sono sempre visibili su ciascun lato dello schermo tramite nuove barre laterali, con controlli di scorrimento multifunzionali su entrambi i lati. Questi pulsanti virtuali sono sempre visibili e forniscono un accesso immediato alle funzioni di uso frequente, inclusi i controlli di temperatura individuali per la prima fila di sedili, il volume audio e le modalità Terrain Response® .

All’inizio di ogni viaggio, ai conducenti viene presentato un pannello Pre-Drive per un rapido accesso alle funzioni comunemente utilizzate, come i vetri dei finestrini e i sedili riscaldabili opzionali. Una volta in movimento, questo scompare per rivelare la familiare schermata iniziale a tre pannelli che può essere personalizzata grazie all’intelligenza e alla praticità del sistema Pivi Pro7. Per una maggiore comodità, i controlli aggiuntivi nelle barre laterali visibili in modo permanente, includono scorciatoie per i media e la navigazione, le telecamere e i vetri dei finestrini.

L’infotainment di nuova generazione è stato oggetto di test e sviluppo approfonditi, sia digitali che fisici con tester umani, per ridurre i tempi di attività e interazione e offrire l’esperienza tecnologica più user-friendly possibile. Circa l’80% delle attività può essere eseguito con due tocchi dalla schermata iniziale.

Pivi Pro7 supporta la connettività smartphone con Wireless Apple CarPlay™2. È supportato anche il Wireless Android Auto®, mentre il Wireless Device Charging – nella nuova area di stivaggio nella console centrale – fornisce una ricarica rapida immediata e riduce la necessità di cavi.

Con l’80% dei moduli programmabili del veicolo – dall’infotainment Pivi Pro alla navigazione, alla diagnostica, ai sistemi del motore e dello chassis – in grado di ricevere gli aggiornamenti wireless, la Range Rover Velar non necessita di visitare i centri assistenza.

La nuova Range Rover Velar è anche abilitata Wi-Fi con un piano dati6, per garantire l’intrattenimento e la connessione dei passeggeri. Pivi Pro7 offre una doppia tecnologia SIM/eSIM integrata e un’architettura basata su cloud, il che significa che offre accesso completo a una gamma di app online6 – tra cui Spotify e Deezer – integrate nel sistema di infotainment.

Amazon Alexa3 porta un nuovo livello di praticità, grazie alla possibilità di controllare varie impostazioni e funzionalità con comandi vocali naturali, e riduce anche le possibilità di distrazione1. Alexa è integrata in Pivi Pro7 e può essere attivata semplicemente dicendo “Alexa” o toccando il pulsante Alexa sul touchscreen.

Per una navigazione semplice, what3words è integrato anche in Pivi Pro7. La tecnologia di mappatura intelligente divide il globo in quadrati di 3m x 3m, ad ognuno dei quali viene assegnata una combinazione unica di tre parole casuali che formano un indirizzo what3words. Con queste parole i conducenti possono navigare in modo molto preciso.

Suono e tecnologia immersivi

L’abitacolo confortevole della Range Rover Velar riduce al minimo il rumore della strada grazie alla pionieristica tecnologia Active Road Noise Cancellation8, che garantisce alla Nuova Range Rover Velar il titolo di veicolo più silenzioso della sua categoria per il rumore della strada*. Questa tecnologia rileva le frequenze esterne ed elabora automaticamente un antirumore attraverso il sistema audio del veicolo, riducendo il livello di rumore interno complessivo di un minimo di 4 dB.

La gamma di potenti sistemi audio Meridian per la nuova Range Rover Velar è guidata dal sistema audio surround Meridian™ 3D opzionale, che offre una riproduzione musicale ad alta fedeltà utilizzando fino a 17 altoparlanti e 750W di potenza dell’amplificatore per un’esperienza di ascolto coinvolgente.

Lusso contemporaneo

La nuova Range Rover Velar offre la consueta raffinatezza Range Rover in un’oasi di tranquillità, con un comfort elevato e caratteristiche di praticità opzionali che contribuiscono al benessere degli occupanti.

Nick Collins, Executive Director Vehicle Programmes di Jaguar Land Rover aggiunge: “Tutto ciò che riguarda la Range Rover Velar è ottenuto senza sforzo, e questo si riflette nei suoi interni lussuosamente arredati. I nuovi design dei sedili e la calda e suggestiva illuminazione dell’abitacolo accolgono il conducente all’inizio di ogni viaggio, mentre le funzioni avanzate per il benessere, inclusi i sistemi di purificazione dell’aria all’avanguardia, assicurano un ambiente di cabina rilassante.

Tutto ciò, insieme ai sistemi di trasmissione intelligenti di Velar, rende ogni viaggio silenzioso, composto e sereno.”

L’ultimo sistema Cabin Air Purification Plus è disponibile come parte del Comfort Pack opzionale (standard su Autobiography) per il benessere e la vigilanza degli occupanti, grazie ad una superiore qualità dell’aria. Inoltre, i dispositivi CO2 Management e PM2.5 Cabin Air Filtration, migliorano l’ambiente in cabina monitorando l’aria interna ed esterna e regolandosi di conseguenza.

Per attivarli, i clienti possono premere semplicemente il tasto Purify alla pagina Air Quality, all’interno di Pivi pro7 e ridurre così il livello degli allergeni o del particolato nocivo. Il sistema impiega anche la tecnologia nanoe™ X13 per combattere gli agenti patogeni e contribuire a ridurre significativamente odori, batteri e allergeni.

Il dispositivo Configurable Cabin Lighting fornisce una scelta di 30 colori interni per illuminare le portiere, la consolle e i vani piedi, ed è parte del Comfort Pack. I temi di colore predefiniti rendono più facile trovare la combinazione perfetta, mentre ogni occupante può selezionare la temperatura interna ideale utilizzando il climatizzatore quadrizona6.

In tema di visibilità al buio, la nuova Range Rover Velar amplia i confini della tecnologia di illuminazione a Pixel LED con avanzati fari a Pixel LED9 con luci diurne Signature (DRL). Di serie su Dynamic HSE e Autobiography, il sistema vanta il triplo dei LED rispetto ai fari Matrix LED. Ogni faro monta quattro moduli pixel da 67 LED ciascuno, precisamente controllati per adattarsi esattamente alle circostanze ed alla strada e fornire il cono di luce anteriore più efficace.

Il Dynamic Bend Lighting9 utilizza i dati di velocità e sterzata per illuminare angoli e bordi bui, mentre gli abbaglianti possono focalizzare anteriormente la luce per quasi mezzo chilometro, per una visibilità ottimale.

In grado di oscurare quattro oggetti per evitare l’abbagliamento, l’Adaptive Driving Beam si adatta automaticamente alla velocità del veicolo, proiettando un fascio più largo alle basse velocità e un fascio più potente e lungo sopra i 70 km/h.

Qualunque siano le condizioni, la Nuova Range Rover Velar fa sentire ai passeggeri di trovarsi in un luogo sicuro, dominante e rilassante.

Prestazioni e capacità elettrificate

La nuova Range Rover Velar ha la potenza adatta a tutti i clienti, inclusa la plug-in P400e. Questa è disponibile accanto a una gamma di motori Ingenium diesel, dotati di tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) che aumenta efficienza e le prestazioni, e benzina.

Il comfort di guida e la raffinatezza del marchio Range Rover sono garantiti sulla Velar da telai e sospensioni avanzate. L’Electronic Air Suspension, opzionale, offre un comfort sereno, mantiene la sua compostezza anche sulle strade più accidentate e addolcisce il passaggio sui dossi grazie all’Adaptive Dynamics, un sistema avanzato che varia continuamente le forze di smorzamento su ciascuna ruota.

James Sanderson, Lifecycle Chief Engineer della Range Rover Velar, ha dichiarao: “Range Rover Velar combina una dinamica di guida che ispira fiducia con una gamma di opzioni di motore fluide ed efficienti. Aumentando le dimensioni della batteria del 12%, siamo stati in grado di estendere l’autonomia di guida all-electric della plug-in P400e a 64 km (40 miglia). Con l’ulteriore vantaggio della capacità di ricarica rapida in CC, i clienti saranno in grado di completare i viaggi quotidiani utilizzando la propulsione elettrica più facilmente che mai.”

La P400e offre il meglio di entrambi i mondi, combinando un motore elettrico da 105 kW con un motore a benzina Ingenium, per fornire prestazioni senza sforzo e silenziose.

L’equilibrio tra guida esclusivamente elettrica e prestazioni a benzina, rende la Range Rover Velar P400e perfetta per brevi viaggi urbani così come per viaggi più lunghi. Ha un’autonomia prevista in condizioni reali che arriva a 51km12 , abbastanza per assicurare che la distanza media quotidiana percorsa da una Range Rover Velar potrebbe essere coperta con emissioni zero. Per i viaggi più lunghi, il propulsore ibrido plug-in offre 684 km reali di autonomia combinata a benzina ed elettrica14.

Con la sola energia elettrica si può arrivare fino a 64 km, con emissioni complessive di CO2 pari a 38g/km sul ciclo WLTP, e consumo di combustibile di 1,6 l/100 km. L’autonomia electric-only è aumentata di oltre il 20% rispetto ai precedenti 53 km grazie alla batteria più grande da 19,2 kW10.

Con una coppia combinata di 404 CV e 640 Nm dal suo motore a benzina Ingenium a quattro cilindri 2.0 litri da 300 CV e dal motore elettrico da 105 kW, la P400e è in grado di accelerare da 0-100 km/h in 5,4 secondi, con una velocità massima di 209 km/h. Può anche viaggiare con la sola energia elettrica fino a 140 km/h10.

Il P400e è uno dei pochissimi veicoli plug-in in grado di ricaricare rapidamente in corrente continua, con una carica dello 0-80% possibile in soli 30 minuti utilizzando un caricabatterie da 50 kW. A casa, può ricaricare da 0 al 100 % utilizzando un caricabatterie CA da 7 kW in circa due ore e mezza.

L’ultima generazione di motori Ingenium diesel è disponibile con tecnologia MHEV a 48 volt per una maggiore efficienza e potenza, utilizzando un generatore/starter integrato a cinghia (BiSG) per recuperare l’energia solitamente persa durante la decelerazione. Questa è immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48 volt sotto il vano di carico posteriore.

La batteria può ridistribuire l’energia durante l’accelerazione, offrendo allo stesso tempo un sistema start-stop più raffinato e reattivo.

Il quattro cilindri da 2.0 litri presenta ora una nuova trasmissione automatica a otto velocità con cambio più fluido. Il P250 eroga 250 CV e 365 Nm di coppia, registra 0-100 km/h in 7,5 secondi, emissioni di CO 2 da 211g/km e consumi fino a 9.3 l/100km10.

Il diesel D300 da 3,0 litri a sei cilindri in linea sviluppa 300 CV e 650 Nm di coppia e offre prestazioni potenti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Sono montati turbo sequenziali e un avanzato sistema di post-trattamento, con emissioni di CO 2 da 188g/km e consumi di 7,2l/100km10.

Il 2.0 litri, diesel a quattro cilindri D200 Ingenium eroga 204 CV con emissioni di CO 2 da 168 g/km* e consumi fino a 6.4 l/100km.10

La gamma di motori Range Rover Velar:

Ibrido elettrico

P400e – 404 CV, 2.0 litri benzina a quattro cilindri PHEV, 640 Nm di coppia a 1.500-4.400 giri/min, automatico otto-velocità, trazione integrale

Benzina

P250 – 250 CV 2.0-litri quattro cilindri benzina, 365 Nm di coppia a 1.300-4.500 giri/min, automatico otto velocità, trazione integrale

Diesel

D200 – 204 CV, 4 cilindri diesel 2.0 litri MHEV, 430 Nm di coppia a 1.750-2.500 giri/min, automatico a otto velocità, trazione integrale

– 204 CV, 4 cilindri diesel 2.0 litri MHEV, 430 Nm di coppia a 1.750-2.500 giri/min, automatico a otto velocità, trazione integrale D300 – 300 CV, diesel a sei cilindri da 3.0 litri MHEV, 650 Nm di coppia a 1.500-2.500 giri/min, automatico a otto velocità, trazione integrale

L’Adaptive Dynamics è di serie su tutti i modelli a sei cilindri e PHEV, nonché su tutti i modelli a quattro cilindri con specifica Dynamic HSE, e assicura che la rigidità delle sospensioni sia ottimizzata per le condizioni di guida, migliorando il comfort di guida e la maneggevolezza. C’è anche una calibrazione specifica per la guida in fuoristrada. Telaio e sospensioni avanzati, Electronic Air Suspension, Adaptive Dynamics e Configurable Dynamics offrono prestazioni e agilità eccezionali su strada.

Sono inoltre garantite prestazioni eccellenti su tutti i terreni, con la garanzia dell’ampia gamma di capacità Range Rover grazie a un sistema intelligente di trazione integrale on-demand (AWD). Questa garantisce la distribuzione ottimale della coppia a seconda della situazione, sia nella guida dinamica su strada, sia in partenza sulle superfici a scarsa aderenza.

Il Terrain Response 2® è accessibile tramite Pivi Pro7 e consente al conducente di regolare le impostazioni del veicolo in base all’ambiente di guida, con una scelta di modalità Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand, Dynamic e Automatic. Ogni programma altera la calibrazione del motore, della trasmissione, del sistema di trazione integrale, delle sospensioni e dei sistemi di controllo della stabilità per una trazione e una compostezza ottimali.