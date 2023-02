Premiata presenta una nuova collezione tra tradizione e ricerca, nuovi stili e best seller

SportFair

Premiata vola in Argentina per raccontare i suoi valori, la sua filosofia e la sua nuova collezione. Protagonista Buenos Aires. Il tramonto, i suoni e le evocazioni di una metropoli alla continua ricerca di bellezza, libertà e avanguardia creativa. Una visione futurista che Sugarkane Studio, che da anni cura le campagne del brand e i suoi racconti nel mondo, ha desiderato condividere attraverso elementi cromatici, fluidi e metallici, incursioni 3D e nuovi codici visivi che descrivono un mondo dove la Terra e gli uomini risplendono di luce nuova.

Codici di geometrie esistenziali. Un’evocazione quasi aliena dove una cibernetica golden hour fa da sfondo alle immagini, caricando di energia vitale le proposte di stile del brand.

La collezione spring summer di Premiata è protagonista di questo avveniristico scenario, tra tradizione e ricerca, nuovi styles e best seller che hanno reso il brand conosciuto nel mondo.

La linea apparel introduce capi super light e tecnici dall’anima avanguardista e inedita, in perfetto equilibrio tra informal e activewear, con linee pulite ed eleganti in piena filosofia all day long. Estetica genderless, colorazioni soft fade e degradè, toni brillanti ed energici e materiali freschi e leggeri creano una collezione in perfetto equilibrio tra naturale e tecnico. Evocazioni avveniristiche tra praticità e stile. Capi Made in Italy prodotti da manifatture d’alta gamma con materiali innovativi, in linea con lo spirito contemporary che da sempre contraddistingue il brand.

Nel segmento sneaker, core di Premiata, fanno il loro ingresso le Moe Run il modello più leggero mai realizzato fino ad oggi, innovativo e simbolo di ricerca tecnica ed evoluzione manifatturiera e le Clay che mixano una calzata ispirata al mondo slip-on e l’animo street con il fondo a cassetta.

Le peculiarità delle creazioni Premiata trovano sintesi nella collezione backpack. Materiali tecnici di alta gamma e funzionalità ai massimi livelli creano una linea di zaini adatta ai viaggiatori più estremi e alle sfide in città. Il nuovo modello Ventura, dall’esclusivo design streetwear è il campione di un range che ha saputo imporsi per stile e qualità produttiva.

Tradizione ed heritage simboleggiano i valori principali della prima linea del brand, simbolo della storia di Premiata e cuore della sua capacità di progettare collezioni nel pieno rispetto dell’esperienza secolare marchigiana. Qui la ricerca del brand diventa ancora più avanguardista, con l’utilizzo di materiali pregiati per la più raffinata manifattura italiana al servizio di nuovi design e tecniche, nuove palette colori e stile inedito.

Graziano Mazza, accompagnato dai figli Carlotta e Vincenzo, rappresenta da sempre l’heritage del brand e la continua spinta creativa. L’ossessiva ricerca di design e materiali si rivela in questa collezione spring summer 2023, in cui la qualità è uno degli attributi imprescindibili e distintivi del brand Premiata.