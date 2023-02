NBA All Star Game, chi è McClung? Il vincitore della gara di schiacciate

SportFair

L’All-Star Saturday si è concluso con il botto: Mac McClung, ex G-League, ha rubato la scena con un’incredibile esibizione aerea vincendo l’AT&T Slam Dunk di Salt Lake City, Utah.

La serata è iniziata con la Kia Skills Challenge, a cui mancava un po’ di star power dopo che Giannis Antetokounmpo si è ritirato dalla competizione.

Chi è Mac McClung

Mac McClung ha scosso il mondo del basket fin dalla tenera età grazie alla sua abilità atletica nelle schiacciate sin dal liceo. Ora, la guardia 24enne ha vinto lo Slam Dunk Contest all’NBA All-Star Weekend nella stagione 2022-23.

L’oriundo della Virginia ha firmato un recente accordo per raggiungere la stagione 2022-23 della NBA con i Philadelphia 76ers.

La fase universitaria di McClung non è stata delle migliori. Nell’ottobre 2017, ha rinunciato a giocare per i Rutgers e ha preferito Georgetown Hoyas di Patrick Ewing. Dopo due anni con gli Hoyas in cui ha avuto minuti limitati a causa di un infortunio al piede , McClung ha chiesto un trasferimento ai Texas Tech Red Raiders in cerca di tempo di gioco.

La sua carriera universitaria si è conclusa dopo 79 partite con una media di 14,7 punti, 2,8 rimbalzi, 2,2 assist e 1,0 palle rubate. Successivamente, McClung si è iscritto al Draft NBA 2021 e non è stato selezionato.

Dopo il processo di reclutamento infruttuoso, ha firmato un contratto con i Lakers per la preseason della stagione 2021-22. McClung è stato nominato Rookie of the Year della lega di sviluppo dopo aver segnato una media di 19,6 punti, 5,8 assist, 3,3 rimbalzi e 1,2 palle recuperate con il 40,3% di tiri da 3 punti per i South Bay Lakers.

McClung ha esperienza in NBA visto che nella stagione 2021-22 ha firmato due contratti da 10 giorni con i Chicago Bulls e un contratto di andata e ritorno con i Los Angeles Lakers al termine della regular season, ma ha giocato solo due volte.

Durante l’annuncio della sua partecipazione allo Slam Dunk Contest, McClung ha fatto la storia. L’attuale guardia dei 76ers era ancora un giocatore dei Delaware Blue Coats e questo lo ha reso il primo giocatore della G League a partecipare ai festeggiamenti dell’All-Star.

Ora cercherà di consolidare la sua posizione nella NBA con un duro finale contro una delle squadre più competitive della Eastern Conference.