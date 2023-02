Tragedia nel mondo delle freccette: morta improvvisamente a 31 Momo Zhou

SportFair

Tragedia nel mondo delle freccette: è morta improvvisamente a soli 31 anni la star Momo Zhou. Momo è stata la prima donna a rappresentare la Cina in un evento televisivo del PDC alla Coppa del Mondo di freccette a Francoforte.

La notizia della morte

La notizia è stata data ieri su Twitter: “siamo tristi di annunciare la scomparsa di Momo Zhou (31) un amato membro della famiglia #TeamTarget con sede in Cina. Vorremmo ringraziarvi tutti per il vostro sostegno nel corso degli anni e i nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento difficile“, si legge nella nota del team Target.



Una dichiarazione della Professional Darts Corporation recita: “il PDC è rattristato nell’apprendere che l’ex stella cinese della Coppa del mondo di freccette Momo Zhou è morta mercoledì, all’età di 31 anni. Zhou ha fatto la storia dello sport nel giugno 2018, diventando la prima donna a rappresentare la Cina in un evento televisivo PDC alla Coppa del mondo di freccette a Francoforte. In collaborazione con Xiaochen Zong, Zhou è diventata la seconda giocatrice donna a partecipare alla Coppa del Mondo di freccette, dopo che Anastasia Dobromyslova ha rappresentato la Russia nell’edizione 2010. La pioniera cinese ha conquistato il cuore del mondo delle freccette con il suo grande arco da palcoscenico, celebrando sfacciatamente una freccetta mancata dai loro avversari svizzeri durante il loro primo turno all’Eissporthalle. Più recentemente, ha generato i titoli dei giornali con un momento di magia nella China Series A League dell’anno scorso, producendo un dieci-darter ‘perfetto’ nella vittoria su Jianjun Jia, nonostante abbia subito un rimbalzo durante la gamba. Zhou ha iniziato il suo viaggio sfrecciante dieci anni fa, giocando a freccette nella sua città natale di Dandong, e nel giro di cinque anni ha rappresentato il suo paese sul più grande palcoscenico di questo sport“.