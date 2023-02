Mick Schumacher come papà Michael in Mercedes: l’omaggio commovente

SportFair

Pochi giorni fa è stata svelata la nuova livrea della Mercedes: il team di Formula 1 ha svelato un nuovo look total black per la stagione 2023 in un evento speciale nel quale non sono mancati gli omaggi ai grandi campioni.

Nello specifico è stato Mick Schumacher, pilota di riserva Mercedes, ad omaggiare suo padre Michale. Il giovane tedesco ha deciso di indossare lo stesso casco del sette volte campione del mondo: un elmetto dorato decorato con stelle nere sulla parte superiore, che presenta un logo Mercedes al centro.

Mick ha posato per le foto con il suo casco mentre la Mercedes mostrava la loro auto nuova di zecca.

Schumacher senior, 54 anni, ha guidato per la Mercedes alla fine della sua carriera tra il 2010-2012. E ora suo figlio fa parte della squadra, opo la sua uscita dalla Haas.