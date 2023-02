Mercato NBA: Kevin Durant ai Suns, Westbrook-Lakers è addio

SportFair

Dopo il colpaccio dei Mavericks che hanno ingaggiato Kyrie Irving, dall’NBA arriva un’altra bomba di mercato: Kevin Durant lascia i Nets.

La star NBA va in Arizona, ai Phoenix Suns, insieme a TJ Warren e in cambio di Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, quattro primi turni senza protezione (2023, 2025, 2027 e 2029) e il diritto di fare trading, se i Nets vogliono, dal primo round del 2028 . È già, ovviamente, uno dei grandi trasferimenti di tutta la storia della NBA.

Kevin Durant aveva già chiesto in estate un trasferimento ai Nets, con i Suns come meta preferita. Ha dovuto rimanere a malincuore a Brooklyn. Ora, la partenza di Kyrie ha cambiato tutto e nella Grande Mela hanno premuto il pulsante di una ricostruzione completa. E i Suns sono finiti per essere la nuova squadra di Kevin Durant.

Durant sta recuperando da una distorsione al ginocchio e potrebbe debuttare con i Suns dopo la pausa All Star.

Westbrook via dai Lakers

Ma non è finita qua! Dopo mesi difficili, di continui dibattiti, a meno di 24 ore dalla chiusira del mercato invernale NBA, Russell Westbrook non è più un giocatore dei Los Angeles Lakers.

Il playmaker è stato trasferito agli Utah Jazz, ma potrebbe non restare nel suo nuovo team. Tutto fa pensare a un buyout a Salt Lake City, dove raggiungeranno un accordo economico con lui per non averlo in rosa. Secondo il giornalista Chris Haynes, i Clippers sembrano già come una destinazione.

I Lakers rimediano dunque a quello che passerà alla storia come uno dei loro più grandi errori di sempre. I Lakers prendono D’Angelo Russell (Timberwolves) e Malik Beasley e Jarred Vanderbilt (Jazz). Per i Lakers è un accordo apparentemente positivo, anche se in ritardo.