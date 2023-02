Mega rissa in Nba: pugni, calci e 5 espulsi in Minnesota-Orlando | VIDEO

SportFair

Tanto spettacolo nella notte Nba, ma anche momenti di tensione e una-mega rissa. Si è verificato un brutto episodio in occasione di Minnesota-Orlando, il match si è concluso sul risultato di 120-127. La partita è però salita alla ribalta per un altro motivo: la follia dei giocatori.

L’episodio si è registrato nel terzo quarto: Mo Bamba si è alzato dalla panchina di Orlando e ha colpito Austin Rivers, poi la mega-rissa. Pugni, calci e giocatori a terra, poi sono arrivati i provvedimenti degli arbitri: l’espulsione inevitabile dei due giocatori, quella di Jalen Suggs di Orlando, il primo a essere intervenuto, e Taurean Prince e Jaden McDaniels di Minnesota.

“Ho pensato: Yo, cosa stai facendo? Non pensavo che avremmo litigato. Ma lui ha tirato un pugno e mi ha mancato per fortuna. A quel punto dovevo proteggermi”, ha dichiarato Rivers. Poi le parole di Wagner: “vuoi aiutare il tuo compagno e allo stesso tempo devi essere un professionista. Non vuoi davvero essere in quelle situazioni e non è davvero il miglior aspetto. Vuoi essere professionale. Allo stesso tempo, c’è qualcosa in me che apprezza la squadra che resta unita così”.