Maximiano fa felice Massimiliano: il portiere sbaglia, la Juve in semifinale di Coppa Italia

SportFair

Maximiano fa felice Massimiliano (Allegri). Si è conclusa anche l’ultima partita dei quarti di finale di Coppa Italia, la Juventus si riscatta e stacca il pass per la semifinale. Brutta prestazione della Lazio, l’11 di Sarri ha pagato un errore del portiere Maximiano. Si è registrata la reazione d’orgoglio dei bianconeri dopo gli ultimi scandali e i risultati negativi in campionato.

La Juventus riscatta la brutta sconfitta casalinga contro il Monza, la squadra dell’ex Sarri non è riuscita a mettere in mostra le qualità di gioco e la fisicità di Milinkovic-Savic, entrato nel secondo tempo. In campo anche Ciro Immobile, solo per 45 minuti dopo l’infortunio.

Allegri recupera Vlahovic, gioca per la prima volta con Federico Chiesa. A centrocampo Fagioli e sulla destra Cuadrado. La Lazio risponde con il solito tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Nel primo tempo i ritmi sono bassi, non si registrano grandi occasioni.

Al 44′ la gara svolta: il portiere Maximiano sbaglia l’uscita, il difensore Bremer anticipa di testa l’estremo difensore e porta in vantaggio i bianconeri. Nella ripresa Sarri si gioca le carte Pedro e Milinkovic-Savic, ma il risultato non è positivo. La Lazio non ha la forza di reagire, finisce 1-0. La Juve vola in semifinale e dovrà vedersela contro l’Inter, eliminata la Lazio.