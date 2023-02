Matteo Berrettini alla festa di compleanno di Melissa Satta | VIDEO

SportFair

Festa di compleanno per Melissa Satta! La showgirl italiana ha compiuto ieri 37 anni e per l’occasione ha festeggiato in grande con i suoi amici più chiari.

Tra questi c’era anche Matteo Berrettini, il tennista romano, di 10 anni più giovane di Melissa Satta, che secondo i rumors ha iniziato una nuova storia d’amore proprio con la bella showgirl.

“Niente da dichiarare“, questa la frase, in inglese, scritta sulla torta per Melissa Satta. Una frase che potrebbe alludere proprio alla storia con Matteo Berrettini.

I due sono stati avvistati insieme più volte nelle ultime settimane a Milano e piacciono veramente a tutti!