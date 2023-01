Berrettini-Melissa Satta: insieme a Milano a notte fonda, poi a casa di lei…

SportFair

Da quando Matteo Berrettini è tornato single, dopo la storia d’amore con la collega australiana Ajla Tomljanović, il gossip sul campione italiano si fa sempre più insistente.

Berrettini è uno degli scapoli d’Italia più amati e ambiti dalle donne! Qualche mese fa il tennista romano era stato accostato a Paola di Benedetto, ma adesso i rumors parlano di un avvicinamento con Melissa Satta.

La showgirl italiana e Berrettini sono stati avvistati insieme al Forum di Assago qualche giorno fa per assistere ad una partita dell’Olimpia Milano, ma non finisce qui. Secondo quanto riportato dal settimanale “Chi”, infatti i due sono stati insieme anche in un secondo momento: le foto mostrano i due in giro per Milano a notte fonda.

Alle 4.30 di notte circa, dopo una cena da Domus ed un dopocena all’Armani Privè, Melissa Satta, di 10 anni più grande di Berrettini, ed il tennista italiano, si sarebbero recati a casa di lei, dove avrebbero trascorso tutta la notte.