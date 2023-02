Marcell Jacobs vince a Lodz sui 60 metri: “non del tutto soddisfatto”

SportFair

Marcell Jacobs è tornato. Il campione olimpico dei 100 metri è sceso in pista oggi, a 172 giorni dall’ultima gara, ovvero il successo agli Europei di Monaco di Baviera, per la gara dell’Orlen Cup di Lodz, in Polonia, tappa Bronze del World Indoor Tour.

Marcell Jacobs, dopo aver chiuso davanti a tutti le batterie dei 60 metri, si è aggiudicato anche la finalissima di questo pomeriggio, allungando la sua striscia di imbattibilità, con 18 gare indoor imbattuto.

Jacobs ha fermato il cronometro sui 6.57.

Le parole di Jacobs

“Il tempo mi soddisfa fino ad un certo punto, quello che dobbiamo cercare è di capire bene la prima parte, i ncui sto facendo un po’ di fatica, ma stiamo lavorando sul nostro obiettivo, ovvero i 100 metri, cerchiamo di metterci in moto, non posso ammettere di essere soddisfatto di questo primo esordio a livello cronometrico.”, ha affermato ai microfoni Rai al termine dela gara.

“Ora ci sono tante altre gare che ci aspettanoe non vedevo l’ora. Mancava tanto quest’adrenalina, è tutta un’altra storia. Mi godo tutto, cerco di far divertire le persone che vengono a guardarmi. Gli Europei sono una tappa di passaggio rispetto allo scorso anno, non voglio sbagliar nulla e limitare i lpiù possibile le difficoltà fisiche e arrivare al Mondiale nella miglior forma possibile, che è l’unica medaglia che mi manca”, ha concluso.