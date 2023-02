Maignan e gli audio sulle droghe: la risposta del portiere del Milan | FOTO

SportFair

Gli ultimi mesi non sono stati facili per il portiere Mike Maignan, a causa di un grave infortunio e soprattutto sulle spiacevoli voci sulla vita privata. L’assenza dell’estremo difensore del Milan è stata pesantissima e i rossoneri sono crollati in classifica. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla bella vittoria contro l’Atalanta, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con l’autogol di Musso e il raddoppio di Messias.

Il Milan si prepara per le prossime partite, dovrà superare il prossimo turno di Champions League contro il Tottenham e lottare per il secondo posto in Serie A. La squadra ha messo alle spalle il periodo di crisi, anche la posizione dell’allenatore Stefano Pioli è stata a rischio.

Gli audio su Maignan

Nelle ultime settimane sono diventati virali audio Whatsapp spiacevoli sul portiere Maignan, le illazioni sul conto del calciatore sono state gravissime. Il francese è stato accusato di aver assunto sostanze e di essere stato costretto a fermarsi per evitare il controllo antidoping.

La verità è però un’altra, Maignan non è sceso in campo a causa di un infortunio serio ed una successiva ricaduta. Il portiere, attraverso una Storia su Instagram, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “fede, lavoro e vittorie, le mie uniche droghe”, è stato il messaggio del portiere sui social.