Irving ai Mavericks, LeBron James non risparmia i Lakers: “sono deluso”

Kyrie Irving è un nuovo giocatore dei Dallas Mavericks. Il cestista NBA raggiunge Doncic nel suo nuovo team, lasciando tanta amarezza in LeBron James.

La stella dei Lakers, infatti, puntava molto su Irving e sperava in un suo arrivo a Los Angeles. Così però non è stato e LeBron James non ha esitato a manifestare tutto il suo dissenso.

In un’intervista a Espn, LeBron James è andato dritto al punto.

Le parole di LeBron James

“Non posso sedermi qui e dire che non sono deluso di non aver aggiunto alla nostra squadra un talento del genere“, spiega il diretto interessato alludendo al mancato arrivo di Kyrie Irving, finito ai Dallas Mavericks, in casa Lakers.

“Uno con cui ho sempre avuto grande intesa sul parquet e anche fuori dal campo. Ma ora la mia attenzione si è nuovamente spostata sulla squadra: focalizzato sul gruppo che abbiamo a disposizione e sulle nostre potenzialità“, ha aggiunto la star dei giallviola.

“Se riusciamo a restare sani e in buone condizioni, abbiamo grandi possibilità di competere contro ogni tipo di avversario“, ha concluso James.